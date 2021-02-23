Son Dakika: Meteoroloji'den uyarı: Kar yağışı o illere geri dönüyor (23 Şubat Salı hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.
Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in zamanla çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
RİZE °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN °C, 10°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50m Görüş: İyi.