HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Meteoroloji'den uyarı: Kar yağışı o illere geri dönüyor (23 Şubat Salı hava durumu)

Son Dakika: Meteoroloji'den uyarı: Kar yağışı o illere geri dönüyor (23 Şubat Salı hava durumu)

23.02.2021 07:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Meteoroloji'den uyarı: Kar yağışı o illere geri dönüyor (23 Şubat Salı hava durumu)

Son dakika haberine göre 23 Şubat Salı günü beklenen hava durumu tahmini geldi. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri için çığ uyarısı yapıldı. Kar yağışının akşam saatlerinde başlaması öngörülürken, yağışların gece de devam etmesi bekleniyor. İşte yurtta beklenen hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

RÜZGAR

Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Untitled-1

ÇIĞ UYARISI

Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu

KONYA °C, 12°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in zamanla çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 10°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 4°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50m Görüş: İyi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı
Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktıKısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı
Bilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yoluBilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Ons altın 2075 doları görebilir

Ons altın 2075 doları görebilir

Hastaneye yetişmeye çalışırken aşırı hızdan ceza yazılan genç, hukuk mücadelesini kazandı

Hastaneye yetişmeye çalışırken aşırı hızdan ceza yazılan genç, hukuk mücadelesini kazandı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Boupendza bombası!

Boupendza bombası!

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

5 lira için dehşet saçtı! İsteği 'pes' dedirtti

5 lira için dehşet saçtı! İsteği 'pes' dedirtti

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Şafak vakti geniş çaplı operasyon!

Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk, Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Türkiye'ye getirildiler

Kısıtlamada kaçarken yakalandı, üzerindeki anahtar araç hırsızlığını ortaya çıkardı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Balıkesir'de bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Giriş-çıkışlar kapatıldı! Mahalle karantinaya alındı

Zeytinburnu'nda 3 katlı binada balkon çöktü

Zeytinburnu'nda 3 katlı binada balkon çöktü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.