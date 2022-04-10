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SON DAKİKA | Meteoroloji tarih verip uyardı! Kar geri dönüyor (10 Nisan 2022 yurtta hava durumu)

10.04.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Bugün Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye, Samsun, Sinop, Karabük, Yozgat, Sivas, (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinde sağanak yağmur görülecek. Meteorolojinin 5 günlük hava durumu verilerine göre ise salı ve çarşamba yurdun doğu ve iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar kendisini gösterecek. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji tarih verip uyardı! Kar geri dönüyor (10 Nisan 2022 yurtta hava durumu)

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için fırtına ve sağanak yağmur uyarısında bulundu. Birçok ilde sağanak yağmurun etkili olacağı belirtilirken Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında rüzgarın hızı 60 km'ye kadar çıkacak. Öte yandan Meteorolojinin 5 günlük hava durumu verilerine göre ise salı ve çarşamba yurdun doğu ve iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar kendisini gösterecek. İşte son dakika haberinin detayları...

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BUGÜN (10 NİSAN) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın Önceleri güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KAR GERİ DÖNÜYOR

Meteorolojinin 5 günlük hava durumu verilerine göre ise salı ve çarşamba yurdun doğu ve iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar kendisini gösterecek.

Ekran Alıntısı

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla (Bilecik hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimlerinden başlamak üzere, zamanla Ege kıyıları ile Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de önceleri güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kayseri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Karabük'ün doğu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimlerinin çevreleri ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AĞRI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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