SON DAKİKA: Mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibus takla attı! 16 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Ordu'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucunda 16 kişi yaralandı. İHA'nın aktardığı bilgilere göre takla atan minibüste mevsimlik fındık işçileri vardı. Ayrıntılar geliyor.
Son dakika haberine göre Ordu'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucunda 16 kişi yaralandı. İHA'nın aktardığı bilgilere göre takla atan minibüste mevsimlik fındık işçileri vardı. Ayrıntılar geliyor.
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