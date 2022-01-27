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Son Dakika: MGK toplantısı sona erdi

27.01.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. MGK bildirisinde Ukrayna vurgusu da dikkat çekti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: MGK toplantısı sona erdi

Son dakika haberi: Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı yaklaşık 4 saat 45 dakika sürdü. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. İşte MGK toplantısının ardından açıklanan maddeler ve son dakika gelişmesinin detayları...

UKRAYNA VURGUSU

MGK toplantısında, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki artan gerginlik ele alındı. Gerilimin artmasının hiç kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekildi. Tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu.

MGK bildirisinde "G.Kafkasya'da kurulan mekanizmaların, Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere tarafların yapıcı, samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

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