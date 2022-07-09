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SON DAKİKA: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne tepki: Anarşist kılıklı...

09.07.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kurban Bayramı sabahı gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'ne tepki gösterdi. TTB'nin kapatılması gerektiğini belirten Bahçeli, "Hekim kardeşlerim yeni bir organizasyon kurmalıdır. Kendilerini doktor kılıklı, anarşist kılıklı insanlardan kurtulmalıdır. Türk ismini taşıyan Türk'e düşman olur mu?" diye konuştu.

SON DAKİKA: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne tepki: Anarşist kılıklı...

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'ne tepki gösterdi. "Hekim kardeşlerim kendilerini doktor kılıklı, anarşist kılıklı insanlardan kurtulmalıdır." diyen Bahçeli, TTB'nin kapatılması gerektiğini söyledi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

"Hekim kardeşlerim yeni bir organizasyon kurmalıdır. Kendilerini doktor kılıklı, anarşist kılıklı insanlardan kurtulmalıdır. Türk ismini taşıyan Türk'e düşman olur mu?

Bugün gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun yeryüzündeki ülkelerin çoğunluğunda bir toplumsal çalkantı, şiddet, kavga ve kamplaşma görülmektedir. Bunu en son olarak İngiltere'de Arnavutluk'ta görüyoruz. Türkiye'de de geçmişten bu yana bazı gruplar, bir toplumsal gerilim ve kamplaşma ortaya koymakta gayret göstermektedir.

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"TOPLUMSAL KARGAŞA YARATMAKTA"

En son olarak bir doktor cinayeti sonrası millet olarak üzüntü içinde olmamız gerekirken, bazı sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmakta ve siyasi iktidarı istifaya davet edecek tarzda küstahça hareket etmektedir. Bunlar ülkemiz adına yararlı davranışlar değildir.

Ülkemizde hala şehitlerimiz varken, terörle mücadelede üstün bir başarının sinylaleri görülürken, her ilde 50-60 ı geçmeyen doktoru ve avukatıyla gösteriler yapıp, polis kardeşlerimizle çatışmaya onlara hakaret etmeye kimsenin hakkı yoktur. Güvenlik görevlilerine hasımlık yapmak kimseye inandırıcı gelmez.

"TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ KAPATILMALIDIR"

Bayram sonrasında ekonomik ve sosyal yönden iyileşmelere gayret göstermeye ve de Haziran'ın 18'inde bir seçim de olacağı için her şeyi millet iradesine bırakmayı düşünmeliyiz. Her defasında söylüyorum Türk Tabipler Birliği (TTB) kapatılmalıdır.

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Hekim kardeşlerim yeni bir organizasyon kurmalıdır. Kendilerini doktor kılıklı, anarşist kılıklı insanlardan kurtulmalıdır. Türk ismini taşıyan Türk'e düşman olur mu?"

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Devlet Bahçeli MHP türk tabipler birliği

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