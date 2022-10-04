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  4. SON DAKİKA | MHP lideri Devlet Bahçeli EYT için tarih verdi, seçim öncesi anket şirketlerine tepki gösterdi

SON DAKİKA | MHP lideri Devlet Bahçeli EYT için tarih verdi, seçim öncesi anket şirketlerine tepki gösterdi

04.10.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. EYT düzenlemesi için tarih veren MHP lideri Bahçeli, seçim öncesi anket şirketlerine de tepki gösterdi.

SON DAKİKA | MHP lideri Devlet Bahçeli EYT için tarih verdi, seçim öncesi anket şirketlerine tepki gösterdi

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. 8 Ekim'de seçim çalışmaları için köyleri ziyaret edecekleri bir takım çalışmalara başlayacaklarını belirten 16 Ekim'de Konya'da 23 Ekim'de de Manisa da açık hava toplantısı yapacaklarını duyurdu. EYT düzenlemesi için tarih veren MHP lideri Bahçeli, seçim öncesi anket şirketlerine de tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklentilerini yasalaştıracağız. EYT'lilerin mağduriyeti bu yıl bitmeden çözüme kavuşacaktır.

2023 seçimlerinde Türk Milleti'nin Zillet'e düşme ihtimali yoktur.

Anketler şunu söylemiş bunu söylemiş. Biz milletimize bakarız, ona kulak veririz. Milletimiz ne diyorsa coşkuyla yaparız. Biz milletimizin ne dediğine bakarız.

23 Ekim 2022 tarihinde Manisa Açık Hava Toplantılarımızı yapacağız. Bizim cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını sonuna kadar haykıracağız."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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