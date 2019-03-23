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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 09:30 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ortaöğretimde ders sayılarının azaltılması ile ilgili olarak, "Çalışmayı birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde ders sayılarının azaltılması ile ilgili olarak açıklama yaptı.

"(Ortaöğretimde ders sayılarının azaltılması) Bu, sadece ders sayılarıyla ilgili değil, ortaöğretimin yeniden yapılandırılması ve ortaöğretimde kalitenin yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma"

(Okul Profili Değerlendirme Çalışması) "Okula 'Sen şu ölçütlerde çok iyisin, şu ölçütlerde de daha geridesin. Bunu düzeltebilmen için sana bir yıllık yol haritası veriyoruz' diyeceğiz. Her okul yol haritasına göre gelişme planını takip edecek. Bir yılın sonunda da hangi okul başarmış hangisi başaramamış bakacağız ve duruma göre önlemlerimizi alacağız"

"Çalışmayı birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Fakat genel ilke olarak hiçbir öğretmenimizin açıkta kalması ya da norm kadro sorunu yaşaması, belirli birtakım gerekçeler nedeniyle öğretmenlerimizin derslerinin ellerinden alınması asla söz konusu olmayacak"

"Eğitim sisteminde bir şeyi yeşertme talebimiz var, bu mutfaktan, sahadan olacak. Öğretmenlerimizin gönülden katılımıyla, desteğiyle, okul müdürlerimizin liderliğiyle başaracağız"

(AA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yap boz tahtasına dönüştü Milli Eğitim
ders saati cok fazla ve uzun
Bİ SEN EKSIKTİN BİR BU BAKANI DOĞRU DÜRÜST DEDIK YİNE YANILDIK YAZIK !
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