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  4. Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi

Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 17:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK sonrası 6 maddelik yazılı açıklama yapıldı.

Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'de 2,5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

"LİBYA HALKININ YANINDAYIZ"

MGK bildirisinde, Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Bildiride sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelenin uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERGİNLİĞİ

''Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan’ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır. Ermenistan’ın mütecaviz tutumu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin, kardeş Azerbaycan’ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır.

KIBRIS MESELESİ

Kıbrıs’taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin, Ada’da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiş, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kati kararlılığımız vurgulanmıştır.''

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