Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP’ye yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Mehmetçik Büyük bir kahramanlık ve başarıyla devam etmekte. Tarihine altın harflerle yazılacak faaliyetlere devam etmekte.

Halkın desteği bizim için bir moral motivasyon kaynağı olmakta.

"KISA ZAMANDA TAMAMLAYACAĞIZ"

Bu harekatı olabildiğince kısa bir zamanda tamamlamaya çalışacağız.

Sivillere zarar gelmemesi bizim birinci önceliğimiz. Herhangi bir koalisyon askerine zarar gelmemesi önlemleri almış durumdayız.

Bu harekatın hedefinde teröristler var.

DEAŞ ile hiçbir farkı yok. Hepsi terörist.

"DEAŞ'LILARI KAÇIRDILAR"

DEAŞ hapishanesine vardığımızda PKK’lıların YPG’lilerin oradaki DEAŞ’lılar kaçırdığını tespit ettik.

Bölgede herhangi bir terör koridoruna müsaade etmedik etmeyeceğiz.

Biz Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

