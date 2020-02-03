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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi
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03.02.2020 22:08 |
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu" dedi.
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