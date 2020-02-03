HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 22:08 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu" dedi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNERMerve Özbey kınayı yaktıMerve Özbey kınayı yaktı
Arkadaki araca yumurta attı! İşte cezasıArkadaki araca yumurta attı! İşte cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib

En Çok Okunan Haberler

Çok sert açıklama: Ankara harekete geçer

Çok sert açıklama: Ankara harekete geçer

EGM'den bekçi ücretleriyle ilgili açıklama

EGM'den bekçi ücretleriyle ilgili açıklama

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

Araç sahipleri dikkat! Benzine 8 kuruş zam

Araç sahipleri dikkat! Benzine 8 kuruş zam

Çin Başkonsolosu Koronavirüs'ten ölenlerin sayısını açıkladı!

Çin Başkonsolosu Koronavirüs'ten ölenlerin sayısını açıkladı!

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
sehitlerimize allahtan rahmet diliyorum
Hep aynı şeyler artık yeter çekin askerimizi oradan şehit haberlerini duymak istemiyoruz yeterin artık!!!!!
iha ve sihalardan görüntü istiyoruz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 Şubat 2020 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekilişini tam 12 kişi bildi!

Japon öğrencilerden duygulandıran yardım

Japon öğrencilerden duygulandıran yardım

Antalya'da trafikte yumurtalı saldırı! İşte cezası

Arkadaki araca yumurta attı! İşte cezası

Samsun'da iş adamı Halil Anayurt kaza geçirdi! Durumu ağır

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

Düzce'deki cinayette sır perdesi aralandı! Evinin önünde bulunmuştu

Cinayette sır perdesi aralandı! Evinin önünde bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.