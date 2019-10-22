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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 19:59 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı’da 20 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada, içinde bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen bir askerin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: 1 asker şehit

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada; içinde bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
MSB Milli Savunma Bakanlığı şehit

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah rahmet etsin. ülkeyi bu duruma getirenlerde çoluğundan çocuğundan bulur inşallah.
allah rahmet etsin.niye sayi verilmiyor.araya sikistirip uyutuluyor.yaziklar olsun.sabah 1 aksam bir sehit.millet bedava kek yeyip gindirlaniyor.
içerde tamamen temizlendi diye açıklama yapanlar askerlerimizin ailelerine haberi versinler, hepsine can borçluyuz askerlerimizin
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