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  4. SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması! 23 Haziran'a kadar...

SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması! 23 Haziran'a kadar...

08.06.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bedelli askerlik ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması! 23 Haziran'a kadar...

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek tutarın 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini yitireceği hatırlatılarak, yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için müracaat ve ödeme işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurban Bayramı tatili 27 Haziran saat 13.00'te başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

AA

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