SON DAKİKA | Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı açıldı

TRT Haber'in haberine göre; Mısır, yaralılar ve yabancıların geçişi için Refah Sınır Kapısı'nı açtı.

Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, Gazze'deki ağır yaralılardan bazılarının Mısır'daki hastanelerde tedavilerini tamamlamak üzere sınır kapısının 1 Kasım Çarşamba günü açılacağını duyurmuştu.

İsrail Sınır ve Geçişler Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır makamları, ağır yaralı kişilerden 81'inin ülkeye nakledileceği konusunda İsrail’i bilgilendirdi.

'AMBULANSLAR FİLİSTİNLİ AĞIR YARALILARI NAKLETMEK İÇİN REFAH SINIR KAPISI'NDAN GEÇTİ'

AA'nın aktardığına göre ise İsrail’in saldırılarını aralıksız sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki ağır yaralı Filistinliler tedavi edilmek üzere Mısır’a nakledilecek. Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze'ye giriş yaptı.









