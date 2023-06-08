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  4. SON DAKİKA | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Gri listedeki isim ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Gri listedeki isim ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

08.06.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT, PKK/KCK’nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan ‘Sinan Dijvar’ kod adlı Fehmi Öğmen ile Ş.Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod Mehmet Salih Çakal ve Ararat Tolhildan kod Ahmed Muhammed ALİ, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Gri listedeki isim ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre PKK/KCK’nın Irak alanındaki üst düzey yöneticilerinden ve gri listede aranan PKK/HPG sorumlularından Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, Ş. Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod adlı Mehmet Salih Çakal ve Ararat Tolhildan kod adlı Ahmed Muhammed Ali, Irak/Sülaymaniye-Çemçemal kırsalında MİT tarafından yürütülen nefes kesen bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti.

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Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz ‘istihbarat şebekeleri’ kullanıldı ve Fehmi Öğmen ile ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi.

OPERASYON İÇİN EN DOĞRU AN SEÇİLDİ

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, özellikle MİT’in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu anbean takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklenildi.

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Örgütün komuta kademesine ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun zamanda MİT’in düğmeye basması ile operasyon başarı ile tamamlandı ve Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, beraberinde bulunan Ş.Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri Ararat Tolhildan kod adlı Ahmed Muhammed Ali ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne 1993 yılında katılarak yurtiçinde ve yurtdışında uzun yıllar faaliyet yürüten Fehmi Öğmen’in Türkiye’deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden biri olduğu belirlendi.

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İHA

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MİT son dakika

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