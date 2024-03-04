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  4. SON DAKİKA | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi

04.03.2024 10:05
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Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması sözde sorumlusu Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir’i Irak Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisindeki Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'in, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Terörist Silgir, MİT'in operasyonuyla, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı, 2011'den bu yana eylemlere katıldığı ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in, 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


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MİT son dakika
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