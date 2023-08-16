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Son dakika | MİT her adımını izleyip operasyonun düğmesine bastı! Diğer teröristleri Türkiye'ye yönlendiriyordu, etkisiz hale getirildi

16.08.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diğer teröristleri Türkiye'ye yönlendirdiği belirlenen, PKK/KCK'nın kritik isimlerinden Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından adım adım izlendi. Irak'ta nokta operasyon düzenlendi. Operasyonda Birdal etkisiz hale getirildi.

Son dakika | MİT her adımını izleyip operasyonun düğmesine bastı! Diğer teröristleri Türkiye'ye yönlendiriyordu, etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Terörle mücadelede terör örgütüne son darbe MİT'ten geldi. MİT, PKK/KCK’nın basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal’ı, Irak/Gare’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Operasyonun detayları ortaya çıktı.

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TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRILARIN FAİLİ

MİT, Sidar Serhat Kod Celal Birdal’ın, Irak kuzeyindeki Zap ve Hakurk alanlarında faaliyet gösterdiği dönemlerde güvenlik güçlerimize karşı düzenlenen çok sayıda eylemin faili olduğunu belirledi. MİT’in saha ajanları, Sidar Serhat Kod Celal Birdal’ın bazı eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini bazı eylemler içinse diğer terörist grupları yönlendirdiğini tespit etti.

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MİT HER ADIMINI İZLEDİ!

MİT, Celal BİRDAL’ı takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. MİT’in saha ajanları, Celal BİRDAL’ı adım adım izledi. MİT’in yerdeki ajanları, Sidar Serhat'ın bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye’ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde etti. MİT operasyon için düğmeye bastı. MİT, nefes kesen takip sonrası Sidar Serhat kod Celal BİRDAL’ı, beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

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