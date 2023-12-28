HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'ya ağır darbe: Eymen Coli öldürüldü

SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'ya ağır darbe: Eymen Coli öldürüldü

28.12.2023 10:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlularından Eymen Coli'yi operasyonla etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'ya ağır darbe: Eymen Coli öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlusu Eymen Coli'yi, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörist Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.

AA-20231228-33293111-33293109-MIT_PKKNIN_SOZDE_KAMISLI_SORUMLUSU_EYMEN_COLIYI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen terörist, uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye Amudeli teröristin, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği, Barış Pınarı harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirtildi.

AA-20231228-33293111-33293110-MIT_PKKNIN_SOZDE_KAMISLI_SORUMLUSU_EYMEN_COLIYI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

AA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okulda akran zorbalığı kamerada! Görüntüler kan dondurduOkulda akran zorbalığı kamerada! Görüntüler kan dondurdu
Swinger operasyonunda cezalar belli oldu... Detaylar şaşkına çevirdiSwinger operasyonunda cezalar belli oldu... Detaylar şaşkına çevirdi
Yasak aşk cinayeti! İfadesi ortaya çıktı: 'Beni öldür' demişYasak aşk cinayeti! İfadesi ortaya çıktı: 'Beni öldür' demiş
Anahtar Kelimeler:
pkk MİT son dakika
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammını da duyurdu!

Emekli zammını da duyurdu!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

Asgari ücrete yeni zam gelir mi? 'Yeni hamle' iddiası

Asgari ücrete yeni zam gelir mi? 'Yeni hamle' iddiası

O ambulans siren çalıp yol istedi, arkasından kirli bir tezgah çıktı

O ambulans siren çalıp yol istedi, arkasından kirli bir tezgah çıktı

Sahte imza ele verdi, dublörlü satışa polis baskını

Sahte imza ele verdi, dublörlü satışa polis baskını

Belediyeye kızdı yollara döşenen parke taşları kepçeyle söktü!

Belediyeye kızdı yollara döşenen parke taşları kepçeyle söktü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.