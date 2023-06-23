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  4. SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi

23.06.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Esad Faraşin kod adlı Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyinde yer alan, "Esad Faraşin" ve geçmiş dönemde Avrupa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü için "Esad Avrupa" kod adlarını kullanan terörist Abdurrahman Çadırcı, MİT tarafından hedef listesine alındı.

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Yapılan çalışmalarda, konsey üyelerinin güvenlik gerekçesiyle bir arada bulunmadığı, Irak, Suriye ve Avrupa'da farklı bölgelerde bulunduğu, örgütün özel toplantıları dışında bulunduğu yerden çıkmadığı tespit edildi.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çadırcı'nın Suriye'de olduğu bilgisine ulaşan MİT, bu ülkenin kuzeyindeki Kamışlı kentinde çalışma yaptı. MİT'in düzenlediği operasyonla terörist etkisiz hale getirildi.

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ÖRGÜTÜN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ OLARAK FAALİYET GÖSTERDİ

Kuruluşundan itibaren terör örgütünde yer alan Çadırcı'nın, 1997-1999 döneminde Avrupa'da, 2000'de de Irak kuzeyindeki Kandil'de faaliyette bulunduğu belirlendi.

Interpol tarafından 2001'den itibaren kırmızı bültenle aranan Çadırcı'nın, örgütün Irak'ın kuzeyindeki ve Avrupa'daki faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi. 2008-2010 yıllarında PKK/KCK sözde Moskova sorumlusu olarak faaliyet yürüten Çadırcı'nın 2018'den bu yana PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyinde yer aldığı kaydedildi.

AA

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MİT son dakika

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