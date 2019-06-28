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Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 16:11 | Son Güncelleme

Yargıtay, MİT TIR'larının durdurulması davasında kritik isimler hakkındaki kararını verdi. Yargıtay, Adana ve Hatay'daki MİT TIR'larının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna varırken sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna da hükmetti.

Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca, eski savcılar Özcan Şişman, Aziz Takcı, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'ın da bulunduğu tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar katıldı.

Davanın 2015'te yapılan ilk celsesinde, duruşmaların kapalı yapılmasına hükmeden Yargıtay 16. Ceza Dairesi heyeti, duruşmayı davanın karar aşamasına gelmesi nedeniyle basın mensuplarına açtı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil'in başkanlığındaki mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki kararı açıkladı.

Adana ve Hatay'daki MİT TIR'larının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna varan mahkeme heyeti, bu eylemlerin devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti.

KRİTİK İSİMLER HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 5 yıl, bu belgeleri açıklama suçundan 7 yıl, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay olmak üzere 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 4 yıl 2 ay, bu belgeleri açıklama suçundan 5 yıl 10 ay, FETÖ üyeliğinden 10 yıl olmak üzere 20 yıl hapis cezasına çarpTIR'ıldı.

Eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca ise "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 4 yıl 2 ay, bu belgeleri açıklama suçundan 5 yıl 10 ay , FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay olmak üzere 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme heyeti, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 6 yıl, bu belgeleri açıklama suçundan 8 yıl, FETÖ üyeliğinden 12 yıl olmak üzere 26 yıl hapis cezası verdi.

Eski özel yetkili Adana Savcısı Özcan Şişman, "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçunun teşebbüste kalması nedeniyle 5 yıl 3 ay, FETÖ üyeliğinden 12 yıl olmak üzere 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarpTIR'ıldı.

Mahkeme heyetince, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a ise "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 5 yıl, bu belgeleri açıklama suçundan 6 yıl 8 ay, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay olmak üzere 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
yazık ettiniz adamlara.gorduk neden tirlarda silah oldugunu
yargı karar vermiş kardeşim.biynumuz kıldan ince İtiraz olamaz
Herkes ettiğini çeker, ve Çekmeye devam eder, fakat mağdurların yarasına merhem olmayan cezalardır bunlar. Asıl olan bunların mağdur ettiği mağdurların haklarını ve onurlarını iade etmek olmalıdır.
adalet adaleti denk getiriyor...
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