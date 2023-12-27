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  4. Son dakika | MİT ve emniyetten Cezayir'de ortak operasyon: Firari FETÖ'cüler yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Son dakika | MİT ve emniyetten Cezayir'de ortak operasyon: Firari FETÖ'cüler yakalanıp Türkiye'ye getirildi

27.12.2023 11:58 | Son Güncelleme:
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Firari FETÖ mensupları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, MİT ve emniyetin Cezayir'de düzenlediği ortak operasyonla Cezayir'de yakalandı. FETÖ'cülerin ABD'deki örgüt sorumlularıyla da irtibatlı olduğu belirlendi.

Son dakika | MİT ve emniyetten Cezayir'de ortak operasyon: Firari FETÖ'cüler yakalanıp Türkiye'ye getirildi

FETÖ mensupları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ın terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinlikleri organize ettiği belirlendi.

MİT VE EMNİYET'TEN CEZAYİR'DE OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla, FETÖ mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi.

ANKARA'YA GETİRİLDİLER

Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

ABD İRTİBATIYLA CEZAYİR'DE ÖRGÜT ORGANİZASYONLRI

FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.

(AA)

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