Son dakika! MİT ve TSK'dan PKK'nın lider kadrosuna ortak operasyon! Kritik isim vuruldu

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak operasyonunda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun (aşağıda fotoğraftaki) ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu. Operasyonda Altun ağır yaralanırken, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın da arasında olduğu tepe kadrodaki teröristler etkisiz hale getirildi.

TOPLANTI YAPACAKTI



MİT tarafından, Rıza Altun'un (aşağıdaki fotoğrafta solda), Kandil'in İran sınırına yakın bölgede bir toplantı yapacağının öğrenilmesi üzerine, operasyon hazırlıkları başladı. Bu kapsamda Rıza Altun'un kullanabileceği tüm yollar ve araçlar kontrol altına alındı

Kaynak: İHA



