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Son dakika! MİT ve TSK'dan PKK'nın lider kadrosuna ortak operasyon! Kritik isim vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 10:49 | Son Güncelleme

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil'e düzenlediği hava harekatıyla bölücü terör örgütünün tepe kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak operasyonunda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun (aşağıda fotoğraftaki) ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu. Operasyonda Altun ağır yaralanırken, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın da arasında olduğu tepe kadrodaki teröristler etkisiz hale getirildi.

TOPLANTI YAPACAKTI

MİT tarafından, Rıza Altun'un (aşağıdaki fotoğrafta solda), Kandil'in İran sınırına yakın bölgede bir toplantı yapacağının öğrenilmesi üzerine, operasyon hazırlıkları başladı. Bu kapsamda Rıza Altun'un kullanabileceği tüm yollar ve araçlar kontrol altına alındı

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Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Son günlerde aldığım en güzel haber. öcalan gibi sağ istemem. Leşlerinide abd, israil ve ab ülkelerine gönderin.
çok şükür gebersinler
helal be
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