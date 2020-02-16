Son dakika! MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı “saldırı ve sabotaj birim sorumlusu”nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı “saldırı ve sabotaj birim sorumlusu”nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZyMTZvn9oT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2020



