HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 11:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK mensubu 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika! MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı “saldırı ve sabotaj birim sorumlusu”nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Milli radarda sona yaklaşıldı! İlk orada kullanılacakMilli radarda sona yaklaşıldı! İlk orada kullanılacak
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı PKK

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı

Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Koronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 1666’ya yükseldi

Koronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 1666’ya yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla görevden alındı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta eşi ölünce bunalıma giren kadın intihar etti

Eşi ölünce bunalıma girdi sonrası korkunç

Milli Gözetim Radarı'nda sona yaklaşıldı!

Milli radarda sona yaklaşıldı! İlk orada kullanılacak

CHP'li vekilden depreme karşı Meclis'e 'Fay Hattı' kanun teklifi

CHP'li vekilden depreme karşı Meclis'e 'Fay Hattı' kanun teklifi

Arnavutköy'de korkutan yangın!

Korku dolu anlar! Son anda dışarı çıktılar

İzmir'de Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Her şeyi bir makale ortaya çıkardı! Boğa arabası Türkiye'ye iade ediliyor

Her şeyi bir makale ortaya çıkardı! Türkiye'ye iade ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.