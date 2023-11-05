Son Dakika | MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, P.Söz.Er Onur Özbek'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda P. Söz. Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımız, 5 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadeleri kullanıldı.







