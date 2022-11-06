Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer'in şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er İsmail Esmer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığınca daha önce yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine açılan ateş sonucu piyade sözleşmeli er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Şehidin acı haberi, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evi ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan baba Hasan ile anne Zeliha Öztürk ise gözyaşı döktü.

Bekar olduğu öğrenilen ve 7 kardeşi bulunan şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün, yarın Karaman Mahallesi'nde düzenlenecek resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

HATAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak’ta üs bölgesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in şehadet haberi Hatay’daki ailesine verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in (23) Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi’ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı, acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Şehit Esmer’in cenazesinin yarın Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenle defnedileceği bildirildi. Şehit Esmer’in bekar olduğu öğrenildi. (İHA-AA)