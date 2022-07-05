Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Hakkâri'de bir asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, Hakkâri'de bir askerin şehit olduğu bilgisi verildi. Açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

"5 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Er Yusuf GÜRLER ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."



