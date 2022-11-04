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SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit

04.11.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 03 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın (30) şehit olduğunu açıkladı. Akçağlayan'ın acı haberi, memleketi Aksaray'da yaşayan ailesine verildi.

SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit

Son dakika haberine göre Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan, şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım’da bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstimlak Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Akçağlayan'ın Aksaray'da yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. Taşpazar Mahallesi'nde oturan anne Sultan ile baba Nurettin Akçağlayan'a, askeri yetkilerce şehadet haberi verildi. Eve ise Türk bayrağı asıldı.

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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da 2 yıl önce Şerife Akçağlayan ile evlenen şehidin acı haberini sosyal medyadan paylaşıp, ailesine başsağlığı diledi.

DHA

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