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  4. SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

24.08.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Demir'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Demir'in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Demir için taziye mesajı yayımladı. Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

AA-DHA

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