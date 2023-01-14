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  4. SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Selçuk Kurt şehit oldu

SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Selçuk Kurt şehit oldu

14.01.2023 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden gelen acı haberi duyurdu. MSB, bölücü terör örgütleri mensuplarınca üst bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt’un şehit olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Selçuk Kurt şehit oldu

Son dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden yürek yakan şehit haberi geldi. MSB tarafından yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde, 13 Ocak 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir Üs Bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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BAKAN AKAR'DAN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 13 Ocak 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt’un şehadet haberi Mersin’deki ailesine ulaştı.

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Şehit Kunt'un merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesinde bulunan evi, acı haberin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Kocasının şehadet haberini askeri yetkililerden alan 1 çocuk annesi Ebru Kurt, göz yaşlarına boğulurken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

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Şehidin anne ve babasının diğer çocuklarını ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittikleri, acı haberin ardından Mersin’e dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. (İHA)

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