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  4. Son Dakika: MSB'den 'tahıl koridoru' ile ilgili açıklama "Tahıl yüklü ilk geminin..."

Son Dakika: MSB'den 'tahıl koridoru' ile ilgili açıklama "Tahıl yüklü ilk geminin..."

24.07.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların devam ettiği belirtildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: MSB'den 'tahıl koridoru' ile ilgili açıklama "Tahıl yüklü ilk geminin..."

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Ukrayna tahıl
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