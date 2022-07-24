Son Dakika: MSB'den 'tahıl koridoru' ile ilgili açıklama "Tahıl yüklü ilk geminin..."

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

1️⃣ Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. #MSB pic.twitter.com/O7IG5HL6PX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2022



