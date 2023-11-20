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  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildi

20.11.2023 20:30 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'yi şehit eden PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’yi şehit eden PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor. Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi." ifadeleri kullanıldı.


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