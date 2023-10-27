SON DAKİKA | MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

2023 Kasım döneminde askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler için sevk ve celp tarihleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında, askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/nW0Hgp5uVt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2023







