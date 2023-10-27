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  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

27.10.2023 13:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" ifadelerini kullandı. Bakanlığın açıklaması sonrasında askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

2023 Kasım döneminde askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler için sevk ve celp tarihleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında, askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."


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