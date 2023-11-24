HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Son Dakika | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı

24.11.2023 21:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafında yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki teröristlere yönelik hava harekatı yapıldığı açıklandı. Operasyonda 17 hedefin imha edildiği öğrenildi.

Son Dakika | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Son dakika: MSB, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklama şu şekilde:

asd

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldıSaadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Muğla'da kan donduran vahşet! 16 yaşındaki çocuk annesini boğazından bıçakladı...Muğla'da kan donduran vahşet! 16 yaşındaki çocuk annesini boğazından bıçakladı...
'Yolyemezler' çetesine ait yeni görüntüler!'Yolyemezler' çetesine ait yeni görüntüler!
Anahtar Kelimeler:
msb terör arananlar
En Çok Okunan Haberler
Muğla'da kan donduran vahşet! 16 yaşındaki çocuk annesini boğazından bıçakladı...

Muğla'da kan donduran vahşet! 16 yaşındaki çocuk annesini boğazından bıçakladı...

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de!

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de!

500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

İş insanından hamile eşine cinsel saldırı! Cezası belli oldu

İş insanından hamile eşine cinsel saldırı! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.