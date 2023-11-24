Son Dakika | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafında yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki teröristlere yönelik hava harekatı yapıldığı açıklandı. Operasyonda 17 hedefin imha edildiği öğrenildi.
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