Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinde bıçak detayı! Kapının arkasından çıkıp katletmiş, cinayet silahını toprağa gömmüş

Son dakika: Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Karainebeyli Köyü'ndeki çiftlikte vahşice katledilmesi Türkiye gündeminde geniş yer buldu. Yapılan ilk incelemelerde Nazmi Arıkan'ın 62, Şerif Eker'in 38 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler cinayet şüphelisi olarak Ufuk Akçekaya'yı gözaltına alındı. Cinayet gecesi neler yaşandığı ve olayın nasıl gerçekleştiği detaylarıyla netleşmeye başlarken; cinayet silahı olarak kullanılan bıçak tarlada gömülü halde bulundu. İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayette tüm detaylar...

İKİLİ ARASINDA 2016 YILINDA ANLAŞMA İMZALANDI

Nazmi Arıkan, 2016 yılında iddiaya göre İstanbul'da kurs ve dershaneleri bulunan Ufuk Akçekaya ile lisans anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre Akçekaya, kendi dershanelerinde ciddi bir marka değeri olan "Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları" ismini kullanacak, bunun karşılığında da Arıkan'a 500 bin lira isim hakkı bedeli ödeyecekti.

Cinayt şüphelisi Ufuk Akçekaya

ANLAŞMA TEK TARAFLI SONA ERDİ

Ödeme yapılmayınca Arıkan ve Akçekaya arasında anlaşmazlık başladı. 7 Temmuz 2019'da Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Kurumları'nın internet sitesinde, isim hakkı verdikleri Ufuk Akçekaya'nın bağlayıcı hükümleri yerine getirmediği, bu nedenle lisans anlaşmasının tek taraflı sona erdiği duyuruldu.

Nazmi Arıkan

UFUK AKÇEKAYA, EKONOMİK ÇIKMAZA GİRDİ

Lisans anlaşmasının sona erdiğini öğrenen birçok veli, çocuklarını dershanelerden aldı. Ufuk Akçekaya, ekonomik çıkmaza girdi. Arıkan, aldığı tehditler nedeniyle Akçekaya'dan şikayetçi oldu.

Sakin bir hayat yaşamak isteyen Arıkan, birkaç yıl önce tüm işlerini oğlu Kurtuluş Arıkan'a devretti ve Gelibolu'nun Karainebeyli Köyü'ne 2 kilometre uzaklıktaki 500 dönümlük arazisi üzerine kurduğu hayvan çiftliğinde yaşamaya başladı.

ÇİFTLİK ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPTI

Ufuk Akçekaya ise Arıkan'ın bir yıl önce yanında çalışmaya başlayan şoförü Şerif Eker ile birlikte bayramdan bir gün önce çiftliğe geldiği bilgisine ulaştı.

Akçekaya dikkat çekmemek için İstanbul'dan otobüsle 11 Temmuz'da Gelibolu'ya geldi. Daha sonra taksi ile Karainbeyli Köyü'ne gelen Akçekaya, araçtan inmeden çiftlik etrafında keşif yaptı.

12 Temmuz akşamı yine otobüsle Gelibolu'ya gelen Akçekaya, bu kez çiftliğin yakınındaki ayçekirdeği tarlasında taksiden indi.

2,5 SAAT TARLADA SAKLANARAK BEKLEDİ

Nazmi Arıkan, Şerif Eker ve bir kişinin bahçede yemek yediğini gören Akçekaya, yaklaşık 2,5 saat ayçekirdeği tarlasında saklandı.

ARIKAN'I 62 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Saat 23.30 sıralarında şoför Şerif Eker'in diğer kişi ile birlikte çiftlikten ayrıldığını gören Akçekaya bahçeye girip, Arıkan'ı 62 bıçak darbesiyle öldürdü.

Şoför Şerif Eker ise ölmeden önce kendisini arayan patronunun yardımına koştu. Kapı arkasına saklanan Akçekaya, Eker'i de 38 bıçak darbesiyle katletti.

Akçekaya, daha sonra ayçekirdeği tarlasında üstünü değiştirdi, taksiciyi de arayıp kendisini bıraktığı yerden almasını istedi. Saat 00.50'de terminale gelen Akçekaya, Gelibolu'dan ayrılarak İstanbul'a döndü.

GÖMDÜĞÜ BIÇAK BULUNDU

Sabah'ta yer alan habere göre; olay yerinde ayak izlerini takip eden JASAT timleri ay çekirdeği tarlasında detektörlerle yapılan aramada yerin 25 santim altına gömülmüş kanlı bir bıçak buldu.

Kamera görüntülerinden ve suç delillerinden yola çıkan jandarma, Ufuk Akçekaya'nın Etiler, Tuğcular Sokak'taki evine baskın düzenledi.

AYNI BIÇAKTAN 14 TANE DAHA BULUNDU

Olayda kullanılan bıçağın aynısından 14 tane daha evde bulundu. Akçekaya gözaltına alındı. Jandarma'daki sorgulamasında suçlamaları kabul etmeyen ve çelişkili ifadeler veren Akçekaya, kendisine sürekli komplo kurulduğunu iddia etti.

Olayı yakınlarından birinin duymamasını isteyen Akçekaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

