Son Dakika | Nefes borusuna yiyecek kaçtı! Kafe personeli 'Heimlich Manevrası' ile hayatını kurtardı

Son Dakika: Ankara'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Kahramankazan'daki bir kafeye annesi ile gelen 2,5 yaşındaki küçük kızın nefes borusuna yemek kaçtı. Kızının zor nefes aldığını gören anne C.S., onu kucağına alarak yiyeceği çıkarmaya çalıştı. Daha sonra kafe çalışanları çocuğun yardımına koştu.

'HEIMLICH MANEVRASI'YLA HAYATINI KURTARDI

Kafe sorumlusu ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Zeynel Camcı, H.S.'yi annesinden alarak müdahalede bulundu. Camcı, minik çocuğa, 'Heimlich manevrası' olarak bilinen ilk yardım tekniğini uygulayarak, nefes borusuna kaçan yiyecek parçalarını çıkardı. Yaşanan olay kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Görüntüde, anne ve çevredekilerin yaşadığı panik ile çocuğun kurtarılması yer aldı.

'"ALLAH ONU AİLESİNE BAĞIŞLADI"

Zeynel Camcı, olay sırasında mutfakta olduğunu ve sesler üzerine dışarıya çıktığını belirterek, "Çocuğu kucağıma aldıktan sonra elinin boğazında olduğunu gördüm. Daha önce bunun eğitimini almıştım. Çocuğa hemen Heimlich Manevrası uyguladım. İlk başta başarılı olamadım; fakat sonrasında bir hamle daha yaptım, Allah’ın izniyle çocuk gözlerini açtı. Allah onu ailesine bağışladı, çok şükür çocuğumuz kurtuldu" dedi.

(DHA)

