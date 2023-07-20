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  4. Son dakika: Öğrenciler dikkat! YKS için kritik kılavuz yayımlandı

Son dakika: Öğrenciler dikkat! YKS için kritik kılavuz yayımlandı

20.07.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Son dakika: Öğrenciler dikkat! YKS için kritik kılavuz yayımlandı

Son dakika: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.

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Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Kılavuza ulaşmak için tıklayın!

AA

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