SON DAKİKA | Örgütün 'para kasası' Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi! MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Son dakika: MİT, Suriye'de nokta operasyonu düzenledi. Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu olan ve örgütün 'para kasası' olarak da bilinen Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTÜN EN ESKİ KADROLARINDAN

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halep'in Şeyh Maksud bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terörist Yıldırım'ın, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu belirlendi.

2015'TE SURİYE'YE GEÇMİŞ

Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta terör faaliyetinin ardından 2015'te Suriye'ye geçtiği ve PKK/YPG elebaşlarıyla irtibatlı şekilde sözde maliye sorumluluğunu yürüttüğü tespit edildi.

(AA)

