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Son dakika | Yangın söndürme uçağı küle döndü! Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan semalarında korkunç olay: Pilotlar...

25.07.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yunanistan orman yangınları nedeniyle 1 haftadan uzun süredir zor günler geçiriyor. Orman yangınlarıyla mücadele edilirken Eğriboz Adası'ndaki Karistos bölgesinde bir yangın söndürme uçağı düştü. Uçaktaki 2 pilotun ise ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Uçağın düştüğü anlarda kamera kayıttaydı, o görüntüler korkunç olayı gözler önüne serdi.

Son dakika haberi: Yunanistan Rodos adasındaki yangınlarla mücadele ederken başka noktalarda da yangınlar çıkması üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Çalışmalar sırasında bir uçak düştü.

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SORTİ YAPTI, YERE ÇAKILDI

Olay Yunanistan’ın Eğriboz Adası’ndaki Karisto bölgesinde meydana geldi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangın söndürme çalışmalarına katılan Canadair CL-215 tipi uçak, Platanistos köyü yakınlarında düştü.

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Düşme anının görüntülerinde yangın söndürme uçağının sorti yaptıktan sonra çakıldığı anlar görüldü.

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Uçaktaki 2 pilotun ölmüş olabileceği ifade ediliyor.

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Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

(İHA-AA)

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Yunanistan Yangın söndürme uçağı

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