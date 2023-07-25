Son dakika | Yangın söndürme uçağı küle döndü! Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan semalarında korkunç olay: Pilotlar...

Son dakika haberi: Yunanistan Rodos adasındaki yangınlarla mücadele ederken başka noktalarda da yangınlar çıkması üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Çalışmalar sırasında bir uçak düştü.
Olay Yunanistan’ın Eğriboz Adası’ndaki Karisto bölgesinde meydana geldi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangın söndürme çalışmalarına katılan Canadair CL-215 tipi uçak, Platanistos köyü yakınlarında düştü.
Düşme anının görüntülerinde yangın söndürme uçağının sorti yaptıktan sonra çakıldığı anlar görüldü.
Uçaktaki 2 pilotun ölmüş olabileceği ifade ediliyor.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
(İHA-AA)