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Son dakika: Osman Kavala hakkında istenen ceza belli oldu

04.03.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında istenen ceza belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Osman Kavala hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika... İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında, celse arasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

15 YILDAN 20’ŞER YILA KADAR HAPİS

Mütalaada, diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi’nin ise ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (İHA)

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