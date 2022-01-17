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Son dakika: Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

17.01.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, birleştirilen 52 sanıklı Gezi ve Çarşı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin oy çokluğuyla devamına karar verildi.

Son dakika haberi... Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Üye hakimlerden biri, Kavala'nın adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verilmesi görüşünde olduğunu belirterek karara muhalefet şerhi düştü. Bir sonraki duruşma 21 Şubat tarihine bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Gezi Parkı
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