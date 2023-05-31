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  4. SON DAKİKA | ÖSYM duyurdu... Depremzede YKS adaylarına ulaşım ve barınma desteği

SON DAKİKA | ÖSYM duyurdu... Depremzede YKS adaylarına ulaşım ve barınma desteği

31.05.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ikametinin dışında bir sınav merkezine atanmış depremzede öğrencilere ulaşım ve barınma desteği sağlanacağını duyurdu.

SON DAKİKA | ÖSYM duyurdu... Depremzede YKS adaylarına ulaşım ve barınma desteği

Son dakika haberi: ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada; 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak 2023 YKS'de deprem bölgesinde sınav başvurularındaki artış nedeniyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşıldığı belirtildi. Bu sebeple sınırlı sayıdaki bazı adayların ikamet ettikleri il veya ilçeler dışındaki sınav merkezlerine atandığı kaydedildi.

"AFAD KOORDİNASYONUNDA KARŞILANACAK"

Deprem bölgesinde ikamet eden; ancak ikametinin dışında bir sınav merkezine atanan adaylara kolaylık sağlanacağı belirtilerek, "İkametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları öncelikle KYK yurtları olmak üzere, Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak, adaylarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkandan faydalanabilecektir" denildi.

BAŞVURU TARİHLERİ

Ulaşım ve barınma desteğine başvuran adayların 1-2 Haziran tarihleri arasında Valilik ve Kaymakamlıklara başvurularını şahsen yapmaları istendi. (DHA)

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