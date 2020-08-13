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Son dakika ÖSYM duyurdu! Sınavlarda HES kodu istenecek

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.08.2020 15:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda HES kodu şartı getirildiğini duyurdu.

Son dakika ÖSYM duyurdu! Sınavlarda HES kodu istenecek

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

Aygün'ün açıklamaları:

Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir.

Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek.

HES Kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

hes

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