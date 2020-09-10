Son dakika: ÖSYM, KPSS 2020 soru ve cevaplarını yayınlayacak tarihi verdi! KPSS 2020 cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

6 Eylül 2020 Pazar günü yapılan KPSS linsans sınavının ardından sosyal medyada çıkan sorular tartışılmaya başlandı. ais.osym.gov.tr'de KPSS lisans sınavında çıkan soruların cevap anahtarının yayınlanması bekleniyordu ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi.. 6 Eylül tarihinde yapılan KPSS lisans sınavında çıkan sorular sosyal medyada gündem olmuş ve cevapları tartışılmaya başlanmıştı. İki oturum olarak yapılan KPSS 2020 sınavının ardından, cevap kitapçığı yayınlandı mı araştırılmaya başlandı. KPSS 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Tüm detaylar haberimizde.
Binlerce kişinin girdiği KPSS 2020 sınavında tartışmalı sorular dikkat çekti. Fahriye Abla şiiri ve Kaplumbağa Terbiyecisi gibi gündeme bomba gibi düşen sorular adaylar tarafından tartışma yaratmıştı. Sorular üzerine tartışan memur adayları KPSS 2020 cevap anahtarının paylaşılmasını dört gözle bekliyor. https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris üzerinden giriş yapılarak KPSS 2020 cevap kitapçığına ulaşılacak. Peki ÖSYM KPSS 2020 soru ve cevapları ne zaman yayınlayacak? KPSS 2020 sınav cevap kitapçığına ulaşmak için adayın mutlaka ais.osym.gov.tr'ye giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin olması gerekir. Sınava giren adaylara KPSS 2020 cevaplarının 14 Eylül Pazartesi günü açıklanacağını belirtelim. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika Twitter hesabından açıklama yaparak KPSS 2020 cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak paylaştı:
"Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.""
Bu yıl yapılan KPSS sınavının cevap anahtarı yayınlanma tarihinin uzaması ile adaylar, önceki yıllarda KPSS cevap anahtarı ne zaman yayınlanmıştı incelemeye başladı. 6 Eylül tarihinde yapılan KPSS lisans sınavının genel kültür ve genel yetenek cevap anahtarları ne zaman erişime açılacak araştıran adaylar, 2019 yılında KPSS cevap kitapçığı ne zaman erişime açılmıştı araştırıyor. KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ile Eğitim Bilimler sınavı soru ve cevapları iki gün sonra %10'luk kısmı erişime açılmıştı. Geçtiğimiz yıl KPSS lisans sınavı 14 Temmuz'da yapıldı ve cevap kitapçığının yüzde 10'luk kısmı 16 Temmuz'da erişime açıldı.
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