Son dakika: ÖSYM, KPSS 2020 soru ve cevaplarını yayınlayacak tarihi verdi! KPSS 2020 cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

6 Eylül 2020 Pazar günü yapılan KPSS linsans sınavının ardından sosyal medyada çıkan sorular tartışılmaya başlandı. ais.osym.gov.tr'de KPSS lisans sınavında çıkan soruların cevap anahtarının yayınlanması bekleniyordu ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi.. 6 Eylül tarihinde yapılan KPSS lisans sınavında çıkan sorular sosyal medyada gündem olmuş ve cevapları tartışılmaya başlanmıştı. İki oturum olarak yapılan KPSS 2020 sınavının ardından, cevap kitapçığı yayınlandı mı araştırılmaya başlandı. KPSS 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Tüm detaylar haberimizde.

KPSS 2020 LİSANS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Binlerce kişinin girdiği KPSS 2020 sınavında tartışmalı sorular dikkat çekti. Fahriye Abla şiiri ve Kaplumbağa Terbiyecisi gibi gündeme bomba gibi düşen sorular adaylar tarafından tartışma yaratmıştı. Sorular üzerine tartışan memur adayları KPSS 2020 cevap anahtarının paylaşılmasını dört gözle bekliyor. https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris üzerinden giriş yapılarak KPSS 2020 cevap kitapçığına ulaşılacak. Peki ÖSYM KPSS 2020 soru ve cevapları ne zaman yayınlayacak? KPSS 2020 sınav cevap kitapçığına ulaşmak için adayın mutlaka ais.osym.gov.tr'ye giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin olması gerekir. Sınava giren adaylara KPSS 2020 cevaplarının 14 Eylül Pazartesi günü açıklanacağını belirtelim. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika Twitter hesabından açıklama yaparak KPSS 2020 cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak paylaştı: