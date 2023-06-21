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  4. Son dakika: Paris'te doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Paris'te doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var

21.06.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fransa’nın başkenti Paris’in 5’inci Bölgesi’nde yerel saatle 17.00 sıralarında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bazı binalarda büyük hasar aldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, 5’inci bölgedeki Jardin Du Luxembourg ve Sorbonne Üniversitesi yakınlarındaki Rue Saint-Jacques’ta yangın çıktığını aktardı. İlk bilgilere göre 7'si ağır olmak üzere en az 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son dakika: Bölgenin Belediye Başkan Yardımcısı douard Civel ise, Paris’in 5’inci bölgesinde bir binada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığını açıkladı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis, halka bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulundu. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından çıkan alevlere müdahale ediyor.

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DÖRT KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Askeri hastane Val-de-Grâce, patlamanın yaşandığı bölgede yer alırken, patlamada ilk bilgilere göre 7'si ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Beşinci bölge belediye başkanı Florence Berthout, yaralı dört kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi. (İHA)


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patlama Paris

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