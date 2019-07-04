HABER

Son dakika Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

Son dakika operasyon haberleri geliyor. 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'nda ve İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Son dakika Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarttığı 29 şüpheliden 13'ü, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2013 yılında yapılan İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavı öncesinde, sınavda çıkacak soruların FETÖ/PDY mensuplarınca organize bir şekilde alınarak "hakim-savcı çalışma evlerinde" kalan ve sınava hazırlanan örgüt mensuplarına verildiğinin tespit edilmesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, sınav öncesi soru aldıkları veya verdikleri tespit edilen, aralarında örgütün mahrem imamları, aday hakimken ihraç edilen sivil ve askeri şüpheliler, aday hakim olarak bekleyenler, ihraç edilmiş subaylar ile faal olarak avukatlık mesleğini yapanların da bulunduğu 29 şüpheli hakkında terör örgütü üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçları kapsamında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara merkezli 17 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, Terörle Mücadele Şubesine getirilmeye başlandığı bildirildi.

2009 POLİS KOLEJİ SINAVI SORUŞTURMASI

Öte yandan 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

(AA)

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
(Özel) Prof. Ilıcalı "Birinci köprüye de, ikinci köprüye de, üçüncü köprüye de, bakım onarıma da karşı çıktılar"(Özel) Prof. Ilıcalı "Birinci köprüye de, ikinci köprüye de, üçüncü köprüye de, bakım onarıma da karşı çıktılar"
'Adrenalin olsun diye yaptık!' Polisler bile şaşkına döndü'Adrenalin olsun diye yaptık!' Polisler bile şaşkına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis Son dakika FETÖ operasyon 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı İdari Yargı Hakimliği aday sınavı

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kim desteklemiş bunları,senelerdr FETO tutuklaması sürüyor,bitmyor.iyi biir yrden destek alıyorlardır.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı! Ağlama seslerini duyan komşular yardıma koştu

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı

'Adrenalin olsun diye' kadını yerlerde sürükleyip çantasını çaldılar!

'Adrenalin olsun diye yaptık!' Polisler bile şaşkına döndü

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Polis Mustafa Yeli'nin şehit edilmesinde 14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı

14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı!

Ankara’da son dakika dolandırıcılık operasyonu!

Ankara’da dolandırıcılık operasyonu!

Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nde gökyüzü dev balonlarla süslendi

Kapadokya'da gökyüzü böyle süslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.