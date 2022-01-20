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  4. Son Dakika: PKK'dan Afrin’e füze saldırısı! 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralı

Son Dakika: PKK'dan Afrin’e füze saldırısı! 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralı

20.01.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: PKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 5 füze atışı gerçekleştirildi. Füze saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin ise yaralandığı bildirildi.

Son Dakika: PKK'dan Afrin’e füze saldırısı! 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralı

Son dakika haberine göre Hatay Valiliği, PKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 5 füze atışı gerçekleştirildiğini 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 sivilin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.30 sıralarında, PKK/YPG terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine yönelik 5 adet grad füze atışı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir" denildi.

Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı kaydedildi.

İHA

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