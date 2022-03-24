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  4. Son dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

24.03.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için harekete geçti. İfade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika... Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti.

Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti.

Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIMIŞTI

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı. (AA)

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pkk Semra Güzel
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