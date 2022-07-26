Son dakika: Polise yumruk atmıştı! DBP'li Salihe Aydeniz hakkında flaş karar

Son dakika haberi... Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar aldı.
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