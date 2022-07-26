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  4. Son dakika: Polise yumruk atmıştı! DBP'li Salihe Aydeniz hakkında flaş karar

Son dakika: Polise yumruk atmıştı! DBP'li Salihe Aydeniz hakkında flaş karar

26.07.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar aldı.

Son dakika: Polise yumruk atmıştı! DBP'li Salihe Aydeniz hakkında flaş karar

Son dakika haberine göre, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar aldı.

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