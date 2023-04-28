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  4. Son dakika: Putin'den yeni kararname! Dost ülkeleri yasak kapsamından çıkardı

Son dakika: Putin'den yeni kararname! Dost ülkeleri yasak kapsamından çıkardı

28.04.2023 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle dost ülkeleri, petrol ve petrol ürünlerinin tavan fiyat altında tedarikine yönelik yasak kapsamından çıkardı.

Son dakika: Putin'den yeni kararname! Dost ülkeleri yasak kapsamından çıkardı

Son dakika: Putin’in, Rusya’nın tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü tedarikini yasaklayan kararına yönelik değişiklikleri içeren kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Bugünden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilen kararnameye göre, dost ülkeler, Rusya’nın tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere yönelik petrol ve petrol tedariki yasağı kapsamından çıkarıldı.

Putin tarafından 27 Aralık’ta imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklanmıştı.

Avrupa Birliği ülkeleri, Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke de olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim talep ediyor. (AA)

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Rusya putin

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