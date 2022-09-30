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  4. Son dakika: Putin imzayı attı! Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerin sözde bağımsızlığı tanındı

Son dakika: Putin imzayı attı! Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerin sözde bağımsızlığı tanındı

30.09.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.

Son dakika: Putin imzayı attı! Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerin sözde bağımsızlığı tanındı

Putin tarafından imzalanan kararnamelerle Rusya, Ukrayna’daki Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıdı. Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya katılmak için 23 ile 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenlenmişti.

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TÖREN BUGÜN YAPILACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu bölgelerin Rusya’ya katılmasına yönelik 30 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda tören düzenleneceğini bildirmişti.

Rusya, Donetsk ve Lugansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin sözde bağımsızlıklarını 21 Şubat’ta tanımıştı. (AA)

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