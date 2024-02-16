Son Dakika | Putin'in en güçlü rakibi Navalny öldü

Son dakika haberine göre, Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rus muhalif Alexei Navalny'nin Rusya'nın kuzeyindeki Kutup Bölgesi'nde bir hapishanede tutuluyordu.

19 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Bulunduğu hapishanede kendisinden bir süre haber alınamayan Navalny'nin Rusya'nın kuzeyinde Kutup Bölgesi'ndeki bir hapishaneye nakledildiği açıklanmıştı.

Putin'e muhalifliğiyle tanınan Navalny, 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

PUTİN'İN YOLSUZLUK VAKALARINI İFŞA ETMİŞTİ

Rus muhalefet lideri, yolsuzluk karşıtı aktivist ve avukat olan Alexei Navalny, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresi de dahil olmak üzere Rus yetkililerin yolsuzluk ve suistimal vakalarını ifşa eden blogu aracılığıyla dünyada ün kazandı.

2020'DE ZEHİRLENMİŞTİ

Navalny, Putin’e muhalifliği nedeniyle birçok kez tutuklandı ve hapse girdi. 2014 yılında "zimmete para geçirme" suçlamasıyla mahkum edildi.

2020 yılında sinir gazı ile zehirlenen Navalny, Rusya'ya dönmeden önce aylarca Almanya'da tedavi gördü ve hemen ardından tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Navalny'nin hapsedilmesi dünyanın dört bir yanından protestolara ve kınamalara yol açarken, ABD de dahil olmak üzere birçok ülke Navalny’nin serbest bırakılması ve zehirlenmesinin soruşturulması çağrısında bulundu. Navalny'nin davası Rusya'da siyasi özgürlük ve insan hakları mücadelesinin bir sembolü haline geldi.







